SS121, incidente tra camion e auto alle porte di Catania: disagi al traffico

Lunedì mattina complicato per gli automobilisti diretti verso Catania. Fortunatamente non si segnalano gravi conseguenze.

CATANIA – Inizio di settimana con disagi alla circolazione lungo la Strada Statale 121, in direzione Catania. Nella mattinata di oggi, lunedì 9 novembre, si è verificato un incidente che ha coinvolto un camion e un'autovettura, nel tratto che conduce all'immissione sulla circonvallazione del capoluogo etneo.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, l'episodio non avrebbe provocato gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma ha causato rallentamenti e disagi agli automobilisti in transito.

Come mostrano le fotografie giunte alla redazione di 95047.it, un grosso mezzo pesante e una Ford Fiesta si trovano affiancati lungo la carreggiata, in un punto particolarmente trafficato, soprattutto nelle prime ore della mattinata.

L'incidente ha complicato la circolazione proprio nell'orario in cui numerosi automobilisti percorrono la SS121 per raggiungere Catania e i luoghi di lavoro.

Resta ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle cause dell'incidente.

Un lunedì mattina, dunque, iniziato con qualche difficoltà per chi viaggia verso Catania, ma fortunatamente senza gravi conseguenze secondo le prime notizie.