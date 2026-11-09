Paternò, rubano basole: due denunciati, conducente senza patente e 7mila € di multe

Una segnalazione anonima fa scattare l'intervento della Polizia Locale in viale Kennedy. Conducente senza patente, auto senza assicurazione e veicolo sequestrato.

PATERNÒ – Due uomini sono stati denunciati per furto dalla Polizia Locale di Paternò dopo essere stati fermati a bordo di un'autovettura, a seguito di una segnalazione anonima relativa alla sottrazione di alcune basole in pietra lavica da un cantiere situato in viale Kennedy.

L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, domenica 8 novembre, quando una segnalazione ha richiamato l'attenzione delle forze dell'ordine sulla presenza di due soggetti che, poco prima, avrebbero prelevato il materiale dal cantiere.

Gli agenti del Comando di Polizia Locale sono intervenuti riuscendo a individuare e fermare l'autovettura con a bordo i due uomini. A seguito degli accertamenti, entrambi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di furto, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Durante i controlli sono emerse ulteriori irregolarità. Il conducente è risultato privo di patente di guida, mentre l'autovettura era sprovvista della prescritta copertura assicurativa.

Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e, secondo quanto comunicato, è stato anche disposto il provvedimento di confisca.

Le violazioni al Codice della Strada hanno portato all'applicazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 7.000 euro.

L'operazione è stata condotta dal personale della Polizia Locale di Paternò con la fattiva collaborazione della locale Stazione dei Carabinieri, alla quale è stato rivolto un ringraziamento per il supporto fornito.

Un intervento scaturito da una segnalazione anonima che ha consentito alle forze dell'ordine di individuare i due soggetti e procedere con gli accertamenti e i provvedimenti previsti dalla legge.