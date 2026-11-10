Blitz antimafia tra Cesarò e San Teodoro: 7 in carcere per estorsioni, maltrattamenti e sfruttamento

Colpito il clan Caputo-Pruiti, legato ai Santapaola-Ercolano. Circa 30 vittime tra allevatori e imprenditori agricoli, minacciati e costretti a cedere terreni o pagare somme di denaro

All’alba di oggi, nelle province di Messina, Catania, Enna e Ragusa, su disposizione di questa Procura Distrettuale, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Catania nei confronti di 7 persone, indagate a vario titolo per “associazione di tipo mafioso”, “estorsione” aggravata dal metodo mafioso, “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” e altri reati.

Il provvedimento scaturisce da un’indagine nell’ambito della quale i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Catania, avrebbero documentato, a livello di gravità indiziaria, per la prima volta nei comuni apparentemente tranquilli di Cesarò e San Teodoro (ME), l’operatività e la struttura di un sodalizio criminale di tipo mafioso facente capo alla locale fazione denominata “CAPUTO – PRUITI”, affiliata alla famiglia di Cosa nostra catanese “SANTAPAOLA – ERCOLANO”, e dedita al controllo del territorio mediante la commissione di plurimi reati contro la persona e il patrimonio.

Il compendio indiziario raccolto, infatti, allo stato degli atti, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati fino a sentenza definitiva, consente di ritenere, a livello gravemente indiziario, che gli indagati, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla loro appartenenza al citato sodalizio e al fine di accaparrarsi indebitamente l’assegnazione di contributi elargiti dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), si sarebbero resi responsabili di episodi di percosse ai danni di allevatori e imprenditori agricoli della zona dei Nebrodi, che sarebbero stati minacciati anche di ritorsioni fisiche e/o ai beni materiali qualora non avessero rinunciato a ottenere la concessione di terreni demaniali da destinare al pascolo.

In tale contesto investigativo sono stati inquadrati anche alcuni danneggiamenti, che sarebbero stati commessi per costringere i proprietari a vendere, abbandonare o comunque cedere la gestione dei loro fondi ai componenti del sodalizio, consentendo loro quindi di impossessarsene e di utilizzarli per poi ottenere indebitamente i citati contributi pubblici.

Tra l’altro, le vittime, circa una trentina, in taluni casi sarebbero state costrette, per non subire danni alle loro aziende, anche a pagare a taluni degli indagati somme di denaro dai 500 ai 1.000 euro o ad affidare la manutenzione dei fondi a ditte riconducibili agli stessi indagati.

Si sono poi acquisiti elementi in base ai quali alcune imprese agricole della zona sarebbero state intestate a prestanome allo scopo di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali e interdittive antimafia.

La caratura criminale del sodalizio, inoltre, è emersa anche dalle condotte attraverso cui alcuni agronomi e veterinari sarebbero stati obbligati a omettere i previsti controlli sanitari e/o a rilasciare false attestazioni sulla consistenza dei capi di bestiame presenti nelle aziende agricole degli indagati.

Infine, nell’ambito del quadro sopra descritto, l’attività investigativa ha permesso anche di appurare che gli indagati avrebbero impiegato in condizioni di sfruttamento, a Maletto e Cesarò, alcuni minori di origine africana non accompagnati, provenienti da una casa di accoglienza di Troina (EN).

Nell’ambito del medesimo procedimento penale è stato contestualmente notificato anche un invito a rendere interrogatorio preventivo innanzi al GIP di Catania, emesso nei confronti di ulteriori 7 persone, indagate per i medesimi reati.