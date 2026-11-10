Blitz antimafia sui Nebrodi, 7 in carcere: sei sono di Bronte. Ecco tutti i nomi

Operazione dei Carabinieri tra Cesarò e San Teodoro contro la presunta mafia dei pascoli. Contestati estorsioni, minacce e sfruttamento del lavoro, anche minorile

NEBRODI – Sette persone finite in carcere, sei delle quali residenti a Bronte, nell'ambito di una vasta operazione antimafia scattata all'alba di oggi, martedì 10 novembre 2026, nelle province di Messina, Catania, Enna e Ragusa.

I Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale etneo.

Al centro dell'inchiesta la presunta organizzazione mafiosa Caputo-Pruiti, operativa tra Cesarò e San Teodoro, ritenuta collegata alla famiglia di Cosa nostra catanese Santapaola-Ercolano.

I nomi dei sette arrestati

Secondo quanto riportato da La Sicilia, i destinatari della misura cautelare sono:

Mario Caputo , 50 anni, di Bronte;

Antonio Castelluccio , 35 anni, di Bronte;

Davide Ciancio Poeta , 48 anni, di Bronte;

Giovanni Pruiti , 48 anni, di Bronte;

Armando Triscari Barberi , 49 anni, di Bronte;

Giovanni Triscari Barberi , 27 anni, di Bronte;

Carmelo Valenti Pettini, 59 anni, di Tortorici (Messina).

Minacce agli allevatori per ottenere i contributi

Secondo la ricostruzione degli investigatori, gli indagati avrebbero esercitato pressioni, intimidazioni e violenze nei confronti di allevatori e imprenditori agricoli dei Nebrodi, con l'obiettivo di ottenere il controllo dei terreni destinati al pascolo e beneficiare indebitamente dei contributi pubblici erogati dall'AGEA.

Circa 30 le vittime individuate, alcune delle quali sarebbero state costrette a versare somme comprese tra 500 e 1.000 euro oppure ad affidare lavori di manutenzione a imprese riconducibili agli indagati.

Le indagini avrebbero inoltre documentato danneggiamenti, minacce e pressioni sui proprietari dei fondi agricoli, costretti in alcuni casi a cedere la gestione dei terreni.

Tra gli aspetti più delicati dell'inchiesta emerge anche il presunto sfruttamento lavorativo di alcuni minori stranieri non accompagnati, provenienti da una struttura di accoglienza di Troina, che sarebbero stati impiegati in attività agricole tra Maletto e Cesarò.

Gli investigatori avrebbero inoltre accertato l'utilizzo di prestanome per intestare alcune aziende agricole ed eludere i controlli antimafia.

Nel mirino dell'organizzazione sarebbero finiti anche agronomi e veterinari, che avrebbero subito pressioni per omettere controlli sanitari o rilasciare attestazioni non veritiere sul numero di capi di bestiame presenti nelle aziende.

Altre sette persone coinvolte nell'inchiesta

Nell'ambito dello stesso procedimento sono stati notificati inviti a comparire per interrogatorio preventivo ad altre sette persone, indagate per reati collegati alla medesima vicenda.

I sette destinatari della custodia cautelare dovranno affrontare l'interrogatorio di garanzia.

Le accuse contestate comprendono, a vario titolo, associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e altri reati.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che per tutte le persone coinvolte vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.