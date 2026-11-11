AGGIORNAMENTO Allarme bomba nelle scuole di tutta Italia: paura a Paternò e nei comuni etnei

Mail anonime e allarmi in numerosi istituti italiani. Segnalazioni anche da Adrano, Belpasso, Mascalucia, Santa Maria di Licodia e Piano Tavola. Genitori chiamati a riprendere i figli.

PATERNÒ – Un'ondata di allarmi bomba sta interessando questa mattina, mercoledì 11 novembre 2026, numerose scuole italiane, con evacuazioni precauzionali, interventi delle forze dell'ordine e preoccupazione tra studenti e famiglie.

L'allerta ha raggiunto anche Paternò e diversi comuni del comprensorio etneo, dove si stanno moltiplicando le segnalazioni relative a presunte minacce ricevute dagli istituti scolastici.

Segnalazioni a Paternò e in diversi comuni etnei

A Paternò sarebbero una decina gli istituti interessati dalle segnalazioni, secondo le prime informazioni ancora da verificare.

Tra le scuole indicate figurano la Ragioneria “Gioacchino Russo”, il Liceo Classico, la “G.B. Nicolosi”, la scuola media “Virgilio” e il Liceo Linguistico.

Segnalazioni analoghe arriverebbero anche da Adrano, Mascalucia, Santa Maria di Licodia, Piano Tavola e Belpasso, facendo ipotizzare un coinvolgimento particolarmente esteso degli istituti scolastici del territorio.

In diversi casi, secondo quanto riferito alla nostra redazione, i genitori sarebbero stati avvisati per recarsi a scuola e riprendere i propri figli.

Il numero esatto degli istituti coinvolti nel comprensorio e le eventuali evacuazioni restano in attesa di conferme ufficiali.

Una mail anonima dietro gli allarmi in Italia

La vicenda ha assunto dimensioni nazionali. Secondo le notizie diffuse nelle ultime ore, una mail anonima contenente minacce avrebbe raggiunto numerose scuole distribuite in diverse regioni italiane.

Le prime ricostruzioni giornalistiche riferiscono di almeno 94 istituti destinatari delle comunicazioni, con controlli e procedure di sicurezza attivati in diverse città.

In alcuni casi, le lezioni sono state interrotte e gli studenti accompagnati all'esterno degli edifici in via precauzionale.

Le autorità stanno cercando di accertare l'origine delle comunicazioni e verificare se si tratti di un'azione coordinata.

Il precedente alla Don Milani

A Paternò la situazione riporta alla memoria quanto accaduto lo scorso 3 novembre all'istituto “Don Milani”, quando un allarme bomba aveva provocato l'evacuazione degli studenti e del personale scolastico.

I controlli effettuati dalle forze dell'ordine avevano dato esito negativo, escludendo la presenza di ordigni.

Ora l'attenzione si concentra sulla nuova ondata di segnalazioni che interessa contemporaneamente numerosi istituti italiani e diverse scuole del territorio etneo.

Non è ancora accertato che tutte le segnalazioni locali siano riconducibili alla stessa mail anonima.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali.