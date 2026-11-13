🔴 ULTIM'ORA MOTTA SANT'ANASTASIA Motta Sant’Anastasia, donna investita da un mezzo dei rifiuti: arriva l’elisoccorso

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Grave incidente questa mattina in viale delle Regioni: una donna investita da un mezzo per la raccolta dei rifiuti.

🔴🔴 AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO – Donna di 53 anni in codice rosso, trasferita al Cannizzaro

Emergono nuovi dettagli sul grave incidente avvenuto questa mattina in viale delle Regioni, a Motta Sant’Anastasia.

La persona investita dal mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti è una donna di 53 anni, soccorsa in condizioni gravi dal personale sanitario del 118.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la donna è stata intubata e trasferita in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata affidata alle cure dei medici.

L'elicottero era atterrato in un terreno vicino al luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell'investimento.

Le condizioni della 53enne sono gravi.

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MOTTA SANT’ANASTASIA – Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 13 novembre, in viale delle Regioni, nel territorio di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania.

Secondo le prime informazioni, una donna sarebbe stata investita da un autocarro adibito alla raccolta dei rifiuti, per cause ancora in corso di accertamento.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso del 118, atterrato in un terreno nelle vicinanze del luogo dell'incidente per consentire le operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e ad accertare eventuali responsabilità.

Al momento non si conoscono le condizioni precise della donna coinvolta.

La notizia è in aggiornamento.