Paternò, allarme bomba alla Virgilio: malore per una ragazzina, ambulanza sul posto

Nuova mattinata di paura alla scuola media Virgilio. Alcuni studenti sarebbero scoppiati in lacrime. Segnalato un malore, mentre nuovi allarmi interessano anche Catania.

Ancora momenti di paura questa mattina, giovedì 12 novembre, alla scuola media Virgilio di Paternò, dove sarebbe scattato un nuovo allarme bomba dopo quanto accaduto ieri in numerosi istituti scolastici della città e del comprensorio.

Secondo una segnalazione giunta alla redazione di 95047.it, diversi studenti sarebbero scoppiati in lacrime e alcuni avrebbero manifestato la volontà di non rientrare nelle aule, preoccupati per la situazione. Sempre secondo la testimonianza, gli insegnanti avrebbero sollecitato il rientro degli alunni.

Nei pressi dell'istituto è arrivata anche un'ambulanza, come documentato da una fotografia ricevuta dalla redazione. Secondo quanto riferito, una ragazzina avrebbe accusato un malore, circostanza sulla quale si attendono ulteriori conferme. Al momento non sono note le cause del presunto malore né le ragioni dell'intervento dei soccorritori.

Nuovi allarmi bomba anche a Catania

Intanto, secondo le informazioni circolate questa mattina, una nuova email contenente minacce di bomba avrebbe fatto scattare ulteriori allarmi in diverse scuole siciliane.

Numerose le segnalazioni provenienti da Catania, dove sarebbero coinvolti, tra gli altri, i licei Cutelli e Galilei, l'Itis Marconi, gli istituti comprensivi Deledda-Coppola e Corridoni-Meucci e il Pluchinotta di Sant'Agata li Battiati.

Secondo le informazioni ricevute, gli studenti sarebbero stati evacuati per consentire le verifiche di sicurezza e i controlli effettuati avrebbero dato esito negativo.

La situazione continua a essere seguita con attenzione, soprattutto dopo la giornata di ieri, quando numerosi istituti scolastici erano stati interessati da analoghe segnalazioni.

Notizia in aggiornamento.