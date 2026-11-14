ULTIM'ORA Belpasso, maxi incendio e fumo nero sulla SS121: azienda di rifiuti in fiamme da stanotte

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Diverse squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento. Enorme nube nera sulla zona di Valcorrente: si consiglia di tenere chiuse porte e finestre.

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Un maxi incendio è in corso dalla notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre a Belpasso, all'interno di un'azienda specializzata nel trattamento e riciclo di rifiuti speciali, situata in via San Todaro, nella zona industriale di Valcorrente.

Le fiamme, ancora visibili questa mattina, stanno interessando l'area dello stabilimento, il cui capannone confina con la strada statale 121, lungo la carreggiata da Paternò verso Catania, all'altezza dello svincolo per il centro commerciale Etnapolis.

Dall'area dell'incendio si è sollevata un'enorme colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Le immagini mostrano alte fiamme e una gigantesca nube scura che sovrasta l'area industriale.

Vigili del Fuoco al lavoro, attenzione alla nube di fumo

Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento del vasto incendio, che risulta ancora in corso questa mattina.

La presenza della grande nube di fumo nero sta destando preoccupazione nella zona circostante.

A scopo precauzionale, si consiglia ai residenti e a chi si trova nelle aree interessate dal fumo di tenere chiuse porte e finestre, evitando di esporsi alla nube e limitando le attività all'aperto.

Al momento non sono ancora note le cause dell'incendio, l'entità dei danni e l'eventuale presenza di persone ferite. Restano inoltre da accertare i materiali coinvolti e le possibili conseguenze sulla qualità dell'aria.

LE FOTO

I precedenti incendi nel 2020 e nel 2025

La zona di Valcorrente era già stata interessata in passato da incendi di vaste proporzioni.

Il 3 luglio 2020 un grosso incendio coinvolse un'azienda di trattamento di rifiuti speciali e industriali nei pressi della SS121. In quell'occasione le fiamme interessarono anche materiali come plastica e carta.

Più recentemente, il 7 ottobre 2025, un altro vasto rogo interessò un capannone di un'azienda di trattamento e smaltimento di elettrodomestici e rifiuti speciali. Anche allora si sviluppò una grande nube di fumo nero e furono necessarie numerose squadre dei Vigili del Fuoco.

Due precedenti che tornano d'attualità dopo il nuovo incendio divampato nella notte a Belpasso.

La situazione di oggi resta in evoluzione, con le operazioni di spegnimento ancora in corso secondo le ultime informazioni disponibili.