🔴 AGGIORNAMENTO – BELPASSO, MAXI INCENDIO: PRIME NOTIZIE RASSICURANTI Il sindaco Carlo Caputo comunica che le prime misurazioni dell'aria non hanno rilevato valori di tossicità. I Vigili del Fuoco, dopo ore di lavoro, sono impegnati nella messa in sicurezza dell'area. ARPA e ASP stanno seguendo i controlli ambientali, che proseguiranno nelle prossime ore. ⚠️ Restano le raccomandazioni precauzionali: tenere chiuse porte e finestre nelle zone interessate dal fumo, soprattutto a Valcorrente e Piano Tavola, vicino a Etnapolis.
Belpasso, maxi incendio e fumo nero sulla SS121: azienda di rifiuti in fiamme da stanotte
Diverse squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento. Enorme nube nera sulla zona di Valcorrente: si consiglia di tenere chiuse porte e finestre.
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Un vasto incendio è divampato stanotte all’interno di una ditta di smaltimento di elettrodomestici situata sulla strada comunale San Todaro a Valcorrente, sul territorio di Belpasso non distante dal centro commerciale Etnapolis. Le fiamme, alte e visibili a distanza, hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati con diverse squadre e mezzi speciali. Sul posto sono intervenute unità provenienti dai distaccamenti Paternò, Sud e Nord, supportate da un carro aria, e diverse autobotti della Sede Centrale, i vigili del fuoco volontari di Maletto e il tecnico di guardia e anche un'autobotte della protezione civile. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono tutt'ora in corso. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Le immagini delle fiamme e della colonna di fumo nella zona industriale di Valcorrente. Guarda il video su YouTube SUL POSTO STANNO OPERANDO DIVERSE SQUADRE DEI VIGILI DEL FUOCO
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Un vasto incendio è divampato stanotte all’interno di una ditta di smaltimento di elettrodomestici situata sulla strada comunale San Todaro a Valcorrente, sul territorio di Belpasso non distante dal centro commerciale Etnapolis. Le fiamme, alte e visibili a distanza, hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati con diverse squadre e mezzi speciali. Sul posto sono intervenute unità provenienti dai distaccamenti Paternò, Sud e Nord, supportate da un carro aria, e diverse autobotti della Sede Centrale, i vigili del fuoco volontari di Maletto e il tecnico di guardia e anche un'autobotte della protezione civile. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono tutt'ora in corso. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.
Le immagini delle fiamme e della colonna di fumo nella zona industriale di Valcorrente. Guarda il video su YouTubeLeggi l'articolo completo
SUL POSTO STANNO OPERANDO DIVERSE SQUADRE DEI VIGILI DEL FUOCO
Un maxi incendio è in corso dalla notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre a Belpasso, all'interno di un'azienda specializzata nel trattamento e riciclo di rifiuti speciali, situata in via San Todaro, nella zona industriale di Valcorrente.
Le fiamme, ancora visibili questa mattina, stanno interessando l'area dello stabilimento, il cui capannone confina con la strada statale 121, lungo la carreggiata da Paternò verso Catania, all'altezza dello svincolo per il centro commerciale Etnapolis.
Dall'area dell'incendio si è sollevata un'enorme colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Le immagini mostrano alte fiamme e una gigantesca nube scura che sovrasta l'area industriale.
Vigili del Fuoco al lavoro, attenzione alla nube di fumo
Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento del vasto incendio, che risulta ancora in corso questa mattina.
La presenza della grande nube di fumo nero sta destando preoccupazione nella zona circostante.
A scopo precauzionale, si consiglia ai residenti e a chi si trova nelle aree interessate dal fumo di tenere chiuse porte e finestre, evitando di esporsi alla nube e limitando le attività all'aperto.
Al momento non sono ancora note le cause dell'incendio, l'entità dei danni e l'eventuale presenza di persone ferite. Restano inoltre da accertare i materiali coinvolti e le possibili conseguenze sulla qualità dell'aria.
LE FOTO
I precedenti incendi nel 2020 e nel 2025
La zona di Valcorrente era già stata interessata in passato da incendi di vaste proporzioni.
Il 3 luglio 2020 un grosso incendio coinvolse un'azienda di trattamento di rifiuti speciali e industriali nei pressi della SS121. In quell'occasione le fiamme interessarono anche materiali come plastica e carta.
Più recentemente, il 7 ottobre 2025, un altro vasto rogo interessò un capannone di un'azienda di trattamento e smaltimento di elettrodomestici e rifiuti speciali. Anche allora si sviluppò una grande nube di fumo nero e furono necessarie numerose squadre dei Vigili del Fuoco.
Due precedenti che tornano d'attualità dopo il nuovo incendio divampato nella notte a Belpasso.
La situazione di oggi resta in evoluzione, con le operazioni di spegnimento ancora in corso secondo le ultime informazioni disponibili.