I NOMI DEGLI ARRESTATI Blitz antimafia a Messina, 36 misure cautelari: coinvolti anche catanesi I NOMI

Droga, corruzione e telefoni cellulari in carcere al centro dell’inchiesta della DDA di Messina. Tra i destinatari delle misure cautelari anche diversi catanesi e il trapper Niko Pandetta

All’alba di oggi i Carabinieri hanno eseguito a Messina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 36 persone.

Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, diversi reati, tra cui associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e associazione per delinquere finalizzata all’accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti, con l’aggravante del metodo mafioso.

Tra le altre accuse figurano traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, omissione di atti d’ufficio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Tra i destinatari delle 36 misure cautelari figura anche il trapper Niko Pandetta, secondo quanto si apprende.

Vincenzo “Niko” Pandetta, 35 anni, cantante neomelodico e autore, tra l’altro, dell’album Malavita, è nipote dello storico boss catanese Salvatore “Turi” Cappello.

Lo scorso giugno era già stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Catania su richiesta della locale DDA, nell’ambito di un’inchiesta su un traffico di droga aggravato dall’aver favorito due clan mafiosi.

Arrestato nell’ottobre del 2024 a Milano, sta scontando una condanna a quattro anni e cinque mesi di reclusione per spaccio di droga ed evasione.

I 36 destinatari delle misure cautelari

Molonia Pippo, Messina, 29/04/1995

Lo Duca Natale, Messina, 14/01/1993

Cortese Giovanni, Messina, 02/01/1974

Papale Alessio, Messina, 18/12/1997

Maiorana Salvatore, Messina, 30/06/1992

Surace Giuseppe, Messina, 26/04/1986

Tripodi Vincenzo, Messina, 16/03/1992

Memeti Nebi, Mazara del Vallo, 11/01/1997

Chiara Santo, Messina, 05/11/1976

Aspri Giovanni, Messina, 07/06/2001

Settimo Arcangelo, Messina, 13/02/1979

Arrigo Angelo, Messina, 10/07/1988

Di Blasi Eros, Messina, 27/06/1998

Milanese Massimiliano, Messina, 06/06/1981

Rossano Santo, Messina, 28/04/1987

Rossano Lorenzo, Messina, 17/07/2003

Cariolo Mario, Messina, 22/04/1989

Bonanzinga Emanuele, Messina, 28/07/2006

Rizzo Roberto, Messina, 20/02/1996

Campanella Domenico, Barcellona Pozzo di Gotto, 07/09/1985

Musolino Domenico, Messina, 01/10/1979

Inferrera William, Messina, 26/01/1998

Bonfiglio Kevin, Catania, 01/12/1993

Salanitro Carmelo, Catania, 17/08/1987

Pandetta Vincenzo, Catania, 13/03/1991

Mannino Salvatore, Catania, 15/06/1990

Zappalà Ivan, Catania, 28/08/1992

Sapiente Angelo, Catania, 17/03/1996

Di Grazia Orazio, Catania, 19/11/1971

Jovanovic Sasa, Serbia, 26/07/1985

Sparti Eduard, Catania, 29/07/1999

Nicolosi Angelo, Catania, 10/09/1999

Cacciatore Gabriele, Siracusa, 08/05/1997

Peritore Arnaldo, Gela, 06/09/2002

Tripolone Sebastiano, Catania, 06/07/1981

Trapani Maurizio, Catania, 09/12/1986

Le posizioni da valutare dopo l’interrogatorio

Per altre due persone, le posizioni saranno valutate dopo l’interrogatorio:

Vita Luca, Messina, 23/12/1982

Messina Francesco, Catania, 26/06/1997

Resta ferma la presunzione di innocenza degli indagati fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.