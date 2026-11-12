95047
I NOMI DEGLI ARRESTATI

Blitz antimafia a Messina, 36 misure cautelari: coinvolti anche catanesi I NOMI

Droga, corruzione e telefoni cellulari in carcere al centro dell’inchiesta della DDA di Messina. Tra i destinatari delle misure cautelari anche diversi catanesi e il trapper Niko Pandetta

A cura di Redazione
12 novembre 2026 20:42
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google Seguici su Google News
Blitz antimafia a Messina, 36 misure cautelari: coinvolti anche catanesi I NOMI -
Catania
Messina
Dintorni
Condividi

All’alba di oggi i Carabinieri hanno eseguito a Messina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 36 persone.

Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, diversi reati, tra cui associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e associazione per delinquere finalizzata all’accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti, con l’aggravante del metodo mafioso.

Tra le altre accuse figurano traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, omissione di atti d’ufficio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Tra i destinatari delle 36 misure cautelari figura anche il trapper Niko Pandetta, secondo quanto si apprende.

Vincenzo “Niko” Pandetta, 35 anni, cantante neomelodico e autore, tra l’altro, dell’album Malavita, è nipote dello storico boss catanese Salvatore “Turi” Cappello.

Lo scorso giugno era già stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Catania su richiesta della locale DDA, nell’ambito di un’inchiesta su un traffico di droga aggravato dall’aver favorito due clan mafiosi.

Arrestato nell’ottobre del 2024 a Milano, sta scontando una condanna a quattro anni e cinque mesi di reclusione per spaccio di droga ed evasione.

I 36 destinatari delle misure cautelari

  • Molonia Pippo, Messina, 29/04/1995

  • Lo Duca Natale, Messina, 14/01/1993

  • Cortese Giovanni, Messina, 02/01/1974

  • Papale Alessio, Messina, 18/12/1997

  • Maiorana Salvatore, Messina, 30/06/1992

  • Surace Giuseppe, Messina, 26/04/1986

  • Tripodi Vincenzo, Messina, 16/03/1992

  • Memeti Nebi, Mazara del Vallo, 11/01/1997

  • Chiara Santo, Messina, 05/11/1976

  • Aspri Giovanni, Messina, 07/06/2001

  • Settimo Arcangelo, Messina, 13/02/1979

  • Arrigo Angelo, Messina, 10/07/1988

  • Di Blasi Eros, Messina, 27/06/1998

  • Milanese Massimiliano, Messina, 06/06/1981

  • Rossano Santo, Messina, 28/04/1987

  • Rossano Lorenzo, Messina, 17/07/2003

  • Cariolo Mario, Messina, 22/04/1989

  • Bonanzinga Emanuele, Messina, 28/07/2006

  • Rizzo Roberto, Messina, 20/02/1996

  • Campanella Domenico, Barcellona Pozzo di Gotto, 07/09/1985

  • Musolino Domenico, Messina, 01/10/1979

  • Inferrera William, Messina, 26/01/1998

  • Bonfiglio Kevin, Catania, 01/12/1993

  • Salanitro Carmelo, Catania, 17/08/1987

  • Pandetta Vincenzo, Catania, 13/03/1991

  • Mannino Salvatore, Catania, 15/06/1990

  • Zappalà Ivan, Catania, 28/08/1992

  • Sapiente Angelo, Catania, 17/03/1996

  • Di Grazia Orazio, Catania, 19/11/1971

  • Jovanovic Sasa, Serbia, 26/07/1985

  • Sparti Eduard, Catania, 29/07/1999

  • Nicolosi Angelo, Catania, 10/09/1999

  • Cacciatore Gabriele, Siracusa, 08/05/1997

  • Peritore Arnaldo, Gela, 06/09/2002

  • Tripolone Sebastiano, Catania, 06/07/1981

  • Trapani Maurizio, Catania, 09/12/1986

Le posizioni da valutare dopo l’interrogatorio

Per altre due persone, le posizioni saranno valutate dopo l’interrogatorio:

  • Vita Luca, Messina, 23/12/1982

  • Messina Francesco, Catania, 26/06/1997

Resta ferma la presunzione di innocenza degli indagati fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Continua a leggere su 95047

Segui 95047