Blitz antimafia a Messina, 36 misure cautelari: coinvolti anche catanesi I NOMI
Droga, corruzione e telefoni cellulari in carcere al centro dell’inchiesta della DDA di Messina. Tra i destinatari delle misure cautelari anche diversi catanesi e il trapper Niko Pandetta
All’alba di oggi i Carabinieri hanno eseguito a Messina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 36 persone.
Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, diversi reati, tra cui associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e associazione per delinquere finalizzata all’accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti, con l’aggravante del metodo mafioso.
Tra le altre accuse figurano traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, omissione di atti d’ufficio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.
Tra i destinatari delle 36 misure cautelari figura anche il trapper Niko Pandetta, secondo quanto si apprende.
Vincenzo “Niko” Pandetta, 35 anni, cantante neomelodico e autore, tra l’altro, dell’album Malavita, è nipote dello storico boss catanese Salvatore “Turi” Cappello.
Lo scorso giugno era già stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Catania su richiesta della locale DDA, nell’ambito di un’inchiesta su un traffico di droga aggravato dall’aver favorito due clan mafiosi.
Arrestato nell’ottobre del 2024 a Milano, sta scontando una condanna a quattro anni e cinque mesi di reclusione per spaccio di droga ed evasione.
I 36 destinatari delle misure cautelari
Molonia Pippo, Messina, 29/04/1995
Lo Duca Natale, Messina, 14/01/1993
Cortese Giovanni, Messina, 02/01/1974
Papale Alessio, Messina, 18/12/1997
Maiorana Salvatore, Messina, 30/06/1992
Surace Giuseppe, Messina, 26/04/1986
Tripodi Vincenzo, Messina, 16/03/1992
Memeti Nebi, Mazara del Vallo, 11/01/1997
Chiara Santo, Messina, 05/11/1976
Aspri Giovanni, Messina, 07/06/2001
Settimo Arcangelo, Messina, 13/02/1979
Arrigo Angelo, Messina, 10/07/1988
Di Blasi Eros, Messina, 27/06/1998
Milanese Massimiliano, Messina, 06/06/1981
Rossano Santo, Messina, 28/04/1987
Rossano Lorenzo, Messina, 17/07/2003
Cariolo Mario, Messina, 22/04/1989
Bonanzinga Emanuele, Messina, 28/07/2006
Rizzo Roberto, Messina, 20/02/1996
Campanella Domenico, Barcellona Pozzo di Gotto, 07/09/1985
Musolino Domenico, Messina, 01/10/1979
Inferrera William, Messina, 26/01/1998
Bonfiglio Kevin, Catania, 01/12/1993
Salanitro Carmelo, Catania, 17/08/1987
Pandetta Vincenzo, Catania, 13/03/1991
Mannino Salvatore, Catania, 15/06/1990
Zappalà Ivan, Catania, 28/08/1992
Sapiente Angelo, Catania, 17/03/1996
Di Grazia Orazio, Catania, 19/11/1971
Jovanovic Sasa, Serbia, 26/07/1985
Sparti Eduard, Catania, 29/07/1999
Nicolosi Angelo, Catania, 10/09/1999
Cacciatore Gabriele, Siracusa, 08/05/1997
Peritore Arnaldo, Gela, 06/09/2002
Tripolone Sebastiano, Catania, 06/07/1981
Trapani Maurizio, Catania, 09/12/1986
Le posizioni da valutare dopo l’interrogatorio
Per altre due persone, le posizioni saranno valutate dopo l’interrogatorio:
Vita Luca, Messina, 23/12/1982
Messina Francesco, Catania, 26/06/1997
Resta ferma la presunzione di innocenza degli indagati fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.