Catania, uomo trovato morto sul marciapiede della Circonvallazione: indaga la Polizia

Il ritrovamento questa mattina in viale Lorenzo Bolano, in direzione Misterbianco. Non si esclude l'ipotesi di un malore improvviso.

Un uomo è stato trovato senza vita questa mattina, sabato 14 novembre, lungo la Circonvallazione di Catania, sul marciapiede di viale Lorenzo Bolano, nei pressi del civico 46, in direzione Misterbianco.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 8, quando alcuni automobilisti di passaggio hanno notato una persona distesa a terra, apparentemente priva di sensi. Preoccupati per quanto stava accadendo, hanno immediatamente chiesto aiuto chiamando il numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono intervenute due Volanti della Polizia di Stato. Gli agenti hanno delimitato la zona con il nastro segnaletico, impedendo l'accesso all'area interessata dal ritrovamento e occupandosi anche della gestione della circolazione.

Il corpo dell'uomo è stato coperto con un telo termico, mentre sono stati avviati i primi accertamenti per chiarire quanto accaduto.

Restano ancora da stabilire le cause della morte. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori c'è anche quella di un malore improvviso, ma al momento non sono emersi elementi sufficienti per confermarla.

La Polizia di Stato sta lavorando per identificare l'uomo e ricostruire le circostanze del decesso. Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore.