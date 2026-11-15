🔴 ULTIM’ORA Randazzo, incidente tra camper e auto: quattro feriti, uno grave in elisoccorso

Scontro sulla statale dell'Etna e delle Madonie. Strada chiusa in entrambe le direzioni e traffico deviato. Un elicottero del 118 è ripartito verso l'ospedale Cannizzaro di Catania.

RANDAZZO – Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 15 novembre, lungo la strada statale 120 dell'Etna e delle Madonie, nel territorio di Randazzo, in provincia di Catania.

Secondo quanto comunicato dall'Anas, il sinistro si è verificato all'altezza del chilometro 191,700 e ha coinvolto un camper e un'autovettura. Quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni.

La gravità della situazione ha reso necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118, atterrato nelle vicinanze del luogo dell'incidente e successivamente ripartito in direzione dell'ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, le forze dell'ordine e il personale Anas per prestare assistenza ai feriti, effettuare i rilievi e mettere in sicurezza la carreggiata.

A causa dell'incidente, la statale è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, con il traffico deviato sulla viabilità locale attraverso apposite segnalazioni.

Restano ancora da chiarire le cause dello scontro, sulle quali sono in corso gli accertamenti. Il personale Anas è impegnato nelle operazioni necessarie per consentire il ripristino della normale circolazione.

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