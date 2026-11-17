Autostrada A18, operaio travolto da un'auto in un cantiere: traffico in tilt

Grave incidente nei pressi dello svincolo di Giardini Naxos. Sul posto Polizia Stradale e ambulanze del 118. Lunghe code verso Catania.

AGGIORNAMENTO ORE 12.30

La vittima è Mehmeti Hashaim, 64 anni, di nazionalità albanese dipendente di una ditta di Caserta, travolto al km 43,300 della carreggiata in direzione Catania all’imbocco del viadotto Alcantara, in territorio di Taormina, poco prima del confine tra le province di Messina e Catania.

AGGIORNAMENTO – È deceduto l’operaio travolto questa mattina da un’automobile mentre lavorava all’interno di un cantiere sull’autostrada A18 Messina-Catania, nei pressi dello svincolo di Giardini Naxos. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei colleghi e del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Grave incidente questa mattina sull'autostrada A18 Messina-Catania, nei pressi dello svincolo di Giardini Naxos, dove un operaio è stato travolto da un'automobile mentre era impegnato in alcuni lavori all'interno di un cantiere stradale. Al momento non si hanno conferme ufficiali sulle condizioni del lavoratore.

Secondo le prime informazioni, l'incidente si è verificato poco dopo le 9, quando una vettura condotta da una donna sarebbe improvvisamente finita nell'area di cantiere, investendo l'operaio. All'origine dell'accaduto potrebbe esserci una manovra azzardata effettuata da un altro automobilista, circostanza ancora da accertare.

Immediato l'intervento dei soccorsi. La conducente dell'auto, rimasta sotto shock, si è fermata per prestare aiuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Giardini Naxos e diverse ambulanze del 118.

Un secondo mezzo di soccorso è stato richiesto per assistere la donna, che avrebbe accusato un malore dopo l'impatto. Assistenza sanitaria anche per una persona rimasta bloccata nella lunga coda e colta da un forte stato di agitazione.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con il traffico completamente in tilt e lunghe code lungo l'autostrada A18.

Per limitare i disagi e decongestionare il traffico, l'ente gestore consiglia agli automobilisti diretti verso Catania di uscire allo svincolo di Giardini Naxos, proseguire lungo la strada statale 114 e rientrare successivamente in autostrada allo svincolo di Fiumefreddo.

La Polizia Stradale è impegnata negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dell'operaio coinvolto.