🔴 ULTIM’ORA – CATANIA Catania, incidente tra due scooter: soccorsi sul posto e circonvallazione in tilt

Soccorsi sul posto e lunghe code lungo viale Andrea Doria. Circolazione fortemente rallentata.

CATANIA – Circonvallazione di Catania in tilt a causa di un incidente stradale che ha coinvolto due scooter lungo viale Andrea Doria. Il sinistro, avvenuto nella giornata di oggi, lunedì 16 novembre, sta provocando pesanti disagi alla circolazione, con lunghe code e traffico fortemente rallentato lungo una delle principali arterie cittadine.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere le persone coinvolte nell'incidente. Le immagini mostrano un soccorritore impegnato a prestare le prime cure a una persona rimasta sull'asfalto, nei pressi di uno dei mezzi coinvolti.

Particolarmente critica la situazione della viabilità. La circonvallazione risulta fortemente congestionata, con il traffico che procede a rilento e lunghe file di automobili. Anche le rilevazioni di Google Maps evidenziano diversi tratti contrassegnati in rosso, segno delle difficoltà di percorrenza lungo viale Andrea Doria.

L'incidente sta causando notevoli disagi agli automobilisti che percorrono quotidianamente la circonvallazione per raggiungere le diverse zone della città e gli svincoli delle principali arterie stradali.

Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte né l'esatta dinamica dello scontro. Non è ancora chiaro quando la circolazione potrà tornare alla normalità.

La situazione è in evoluzione. Seguiranno aggiornamenti.