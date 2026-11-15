Paternò, uomo investito da un furgone all'incrocio: ferito e soccorso dal 118

L'incidente ieri mattina tra via Fallica e via Bellini. Il pedone è caduto violentemente a terra, battendo la testa. Trasportato all'ospedale di Paternò.

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di ieri, sabato 14 novembre, a Paternò, dove un uomo di circa 70 anni è stato investito da un furgone mentre stava attraversando la strada.

L'investimento è avvenuto intorno alle ore 11:30, all'incrocio tra via Fallica e via Bellini, in una zona del centro abitato.

Secondo le prime informazioni raccolte, l'uomo stava attraversando la carreggiata quando, per cause ancora da chiarire, è stato investito dal furgone. A seguito dell'impatto, il pedone è caduto violentemente a terra, battendo la testa sull'asfalto.

L'accaduto ha reso necessario l'intervento dei soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 e i sanitari hanno prestato le prime cure all'uomo, valutandone le condizioni prima di procedere al trasferimento in ospedale.

Il ferito è stato quindi trasportato all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, dove è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici, tra cui una TAC, per verificare le eventuali conseguenze dell'investimento e della caduta.

Al momento non si conoscono nel dettaglio gli esiti degli esami effettuati, né sono disponibili informazioni precise sulle sue condizioni di salute e sulla gravità delle lesioni riportate.

Resta ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e le circostanze che hanno portato all'impatto tra il furgone e il pedone.

L'episodio richiama l'attenzione sulla sicurezza stradale e sulla necessità di prestare particolare prudenza in prossimità degli incroci cittadini, soprattutto per tutelare l'incolumità dei pedoni.