Paternò, 50enne aggredito vicino alla villa comunale: va in ospedale e denuncia

L'uomo è stato colpito con un pugno al torace da uno sconosciuto. Dopo le cure al Pronto Soccorso, si è rivolto ai Carabinieri.

Un uomo di 50 anni è stato vittima, secondo quanto denunciato ai Carabinieri, di un'aggressione avvenuta nei pressi della villa comunale di Paternò, lungo via Vittorio Emanuele. Dopo essere stato colpito con un pugno al torace da uno sconosciuto, l'uomo si è recato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Paternò e successivamente ha presentato denuncia alla locale Stazione dei Carabinieri.

L'episodio risale all'11 novembre scorso, tra le ore 15 e le 16. Secondo quanto raccontato dal 64enne nel verbale di denuncia, l'uomo si trovava nei pressi della villa comunale quando sarebbe stato improvvisamente avvicinato da un individuo mai visto prima, che lo avrebbe colpito con un pugno al torace per poi allontanarsi.

La vittima ha dichiarato di non conoscere l'aggressore, descrivendolo come un uomo di corporatura magra, con capelli ricci e baffi. Non sarebbero emersi, almeno dal racconto contenuto nella denuncia, precedenti litigi o discussioni che possano spiegare il gesto.

A seguito dell'aggressione, il 64enne si è rivolto al Pronto Soccorso dell'ospedale di Paternò, dove i sanitari hanno diagnosticato un trauma all'emitorace sinistro, con una prognosi di cinque giorni.

Dopo le cure ospedaliere, l'uomo si è presentato alla Stazione dei Carabinieri di Paternò, dove ha formalizzato la denuncia chiedendo che si proceda nei confronti del responsabile.

Restano ancora da chiarire le ragioni dell'aggressione e l'identità dell'autore del gesto. La vicenda è stata portata all'attenzione dei militari dell'Arma, mentre non sono al momento noti eventuali sviluppi degli accertamenti.

La ricostruzione dell'episodio si basa sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa e riportate nel verbale di denuncia.