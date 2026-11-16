Paternò, uomo trovato senza vita in vico Addario: sarebbe stato colto da un malore

Tragica scoperta questa mattina in una traversa di via Coniglio. Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanza e Carabinieri.

PATERNÒ – Una tragica scoperta ha segnato la mattinata di oggi, lunedì 16 novembre, a Paternò. Un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita in vico Addario, una piccola traversa di via Coniglio, nel centro abitato della città.

La notizia è emersa nel corso della mattinata, quando è stato segnalato il ritrovamento dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un'ambulanza del 118 e i Carabinieri, per le operazioni di soccorso e gli accertamenti del caso.

Inizialmente le circostanze del decesso non erano chiare e non erano disponibili informazioni sulle possibili cause della morte.

Nel corso della giornata, tuttavia, sono emersi nuovi elementi. Secondo le ultime informazioni, l'uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso, che potrebbe averne provocato il decesso.

L'ipotesi emersa, sulla base delle informazioni finora disponibili, sarebbe dunque quella di una morte per cause naturali. Al momento, però, non risultano conferme ufficiali sulle cause del decesso.

La vicenda ha richiamato l'attenzione sulla zona, dove nella mattinata si è registrata la presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine.

Restano ancora da chiarire le circostanze esatte dell'accaduto. Gli eventuali accertamenti delle autorità competenti potranno fornire ulteriori elementi per ricostruire quanto successo.

Una mattinata segnata, dunque, da una tragica scoperta nel cuore di Paternò, con la morte di un uomo di 55 anni che, secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato vittima di un improvviso malore.