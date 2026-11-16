🔴 LAVORI SULLA SS284 SS284, lunghe code in entrambi i sensi di marcia per lavori sulla pavimentazione

Traffico in difficoltà nei pressi dello svincolo Belpasso-Santa Maria di Licodia. Mezzi al lavoro, auto incolonnate e disagi per i pendolari.

Disagi alla circolazione questa mattina, lunedì 16 novembre, lungo la strada statale 284, nel territorio di Paternò, nei pressi dello svincolo per Belpasso e Santa Maria di Licodia. L'avvio dei lavori sulla pavimentazione stradale sta provocando lunghe code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia, con notevoli difficoltà per gli automobilisti in transito.

La presenza dei mezzi impegnati negli interventi sulla carreggiata sta causando rallentamenti lungo questa importante arteria di collegamento tra i comuni del territorio etneo. Le fotografie giunte alla redazione di 95047.it mostrano numerosi veicoli incolonnati, tra automobili e mezzi pesanti, e macchinari utilizzati per i lavori stradali.

I disagi interessano entrambe le direzioni di marcia, con file di veicoli che si allungano e tempi di percorrenza superiori alla norma. Una situazione che sta creando difficoltà soprattutto ai tanti pendolari e lavoratori che ogni giorno utilizzano la statale per raggiungere i comuni della zona e il capoluogo etneo.

La SS284 è infatti una delle principali vie di collegamento del territorio e qualsiasi intervento sulla carreggiata può avere ripercussioni significative sulla viabilità, soprattutto durante le ore mattutine, quando il traffico risulta particolarmente intenso.

Al momento non sono disponibili informazioni precise sulla durata degli interventi e sui tempi necessari per il ritorno alla normale circolazione. Non è quindi escluso che i rallentamenti possano proseguire nelle prossime ore, in relazione all'avanzamento delle operazioni.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione in prossimità del tratto interessato, moderare la velocità e considerare possibili ritardi negli spostamenti.

Seguiranno eventuali aggiornamenti sull'evoluzione della situazione e sulle condizioni del traffico.