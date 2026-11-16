SS121, lunghe code sulla salita di Misterbianco verso Paternò: traffico rallentato
Disagi a partire dalla circonvallazione che immette sulla superstrada. Sul posto anche la polizia municipale.
MISTERBIANCO – Lunghe code e forti rallentamenti si stanno registrando sulla SS121, lungo la salita di Misterbianco in direzione Paternò, dove il traffico procede a rilento già dalla circonvallazione che immette sulla superstrada.
Secondo le prime informazioni, a causare i disagi sarebbe un’auto ferma lungo il tratto interessato, con la conseguente necessità di procedere su una sola corsia.
La situazione ha provocato rallentamenti e incolonnamenti, con diversi veicoli costretti a muoversi a passo d’uomo.
Sul posto è presente anche la polizia municipale, come si vede dalla foto, per monitorare la situazione e gestire la viabilità in un tratto particolarmente trafficato.
Il traffico risulta quindi rallentato in direzione Paternò, con disagi per gli automobilisti in transito lungo uno dei principali collegamenti della zona.
Si raccomanda prudenza e attenzione ai rallentamenti improvvisi.
Seguiranno eventuali aggiornamenti.