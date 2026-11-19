🔴 ULTIM'ORA 🔴 SS121, incidente questa mattina a Piano Tavola: auto contro il guardrail, lunghe code

Paura questa mattina nei pressi dello svincolo di Piano Tavola. Fortunatamente, dalle prime informazioni, non si registrerebbero gravi conseguenze.

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore di questa mattina, giovedì 19 novembre, lungo la superstrada SS121, in direzione Catania, poco prima dello svincolo di Piano Tavola, nella zona industriale.



Il sinistro è avvenuto a circa 100 metri dal distributore di carburante Pappalardo. Secondo le prime informazioni, nell'incidente sarebbero rimasti coinvolti due mezzi. Una delle vetture avrebbe urtato il guardrail, finendo successivamente di traverso sulla carreggiata.



L'auto ha riportato danni nella parte anteriore, mentre alcuni pezzi della carrozzeria sono rimasti sull'asfalto.



Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrerebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte.



L'incidente ha invece provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code e rallentamenti per gli automobilisti diretti verso Catania, in una fascia oraria già caratterizzata da un intenso traffico pendolare.



Resta da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.



