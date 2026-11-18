Biancavilla, macelleria senza autorizzazione: scatta la sospensione e multa da 5mila euro

Macelleria senza autorizzazione e irregolarità sulla sicurezza: attività sospesa e sanzioni per 5mila euro.

Controlli straordinari dei Carabinieri a Biancavilla per rafforzare la sicurezza stradale, contrastare l’illegalità e verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle attività commerciali.

I militari del Nucleo Operativo e della Stazione locale, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno predisposto diversi posti di controllo lungo le principali strade cittadine e nelle zone maggiormente frequentate.

Complessivamente sono stati controllati 18 veicoli, tra auto e moto, e identificate 36 persone. Sono state contestate cinque violazioni al Codice della Strada, per un totale di 2.328 euro di sanzioni. Una patente è stata ritirata e due automobili sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

Durante le verifiche, tre persone trovate in possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti sono state segnalate alla Prefettura di Catania come assuntori. Sono state inoltre effettuate perquisizioni nelle abitazioni di alcuni soggetti sospettati di detenere armi o droga.

Macelleria senza autorizzazione: scatta la sospensione

Parallelamente ai controlli stradali, i Carabinieri, insieme ai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Catania, hanno effettuato ispezioni presso alcune attività commerciali.

In una rivendita di generi alimentari e macelleria sono state riscontrate diverse irregolarità. Il titolare, un 31enne residente a Catania, non avrebbe rispettato le procedure obbligatorie di autocontrollo HACCP, previste per garantire la sicurezza degli alimenti.

I controlli hanno inoltre evidenziato la mancata formazione di un dipendente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La violazione più rilevante riguarda l'assenza dell'autorizzazione necessaria per svolgere l'attività di macelleria.

Per il titolare sono scattate sanzioni amministrative per complessivi 5.000 euro.

L'attività è stata sospesa in attesa della regolarizzazione delle irregolarità riscontrate presso gli organi competenti.