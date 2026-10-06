Paternò, auto distrutta dalle fiamme nella notte: indagano i carabinieri

Il rogo poco prima delle 4. Distrutta la parte anteriore di una Citroën C4 parcheggiata in strada. I vigili del fuoco hanno evitato che le fiamme raggiungessero altre vetture.

Un’auto è stata distrutta da un incendio divampato nella notte a Paternò, lungo via Emanuele Bellia.

L’allarme è scattato poco prima delle 4 del mattino, quando alcuni residenti della zona si sono accorti delle fiamme e hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

A prendere fuoco è stata una Citroën C4 con targa straniera, parcheggiata sulla pubblica via. Il rogo ha devastato la parte anteriore del veicolo e interessato pesantemente anche l’abitacolo, come mostrano le immagini scattate dopo l’incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Il loro intervento ha evitato che il fuoco potesse propagarsi alle altre auto parcheggiate nelle immediate vicinanze.

Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Paternò, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire l’origine del rogo.

Al momento le cause dell’incendio non sono state accertate e saranno gli approfondimenti investigativi a stabilire da cosa siano partite le fiamme.