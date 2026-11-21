Catania, blitz in due ristoranti: pesce sequestrato, lavoro nero e multe per 23.500 euro

Controlli a tappeto nel centro storico: sequestrati 36 chili di pesce senza tracciabilità, scoperti due lavoratori in nero e gravi irregolarità sulla sicurezza. Sospesa l’attività di un ristorante.

Due attività di ristorazione del centro storico, una trattoria e un ristorante specializzati nella preparazione di piatti a base di pesce, state controllate dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato, nell’ambito delle costanti verifiche nelle attività commerciali per accertare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la regolarità delle posizioni contrattuali del personale dipendente, la tracciabilità e la genuinità dei prodotti alimentari per scongiurare rischi per la salute dei consumatori.

Gli accertamenti hanno determinato sanzioni per un importo complessivo di 23.500 euro e hanno visto impegnati i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine, il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, gli operatori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, i medici e i tecnici dei servizi Veterinari, Igiene e Spresal dei rispettivi Dipartimenti di Prevenzione dell’Asp di Catania, gli agenti della Polizia Locale e una squadra di operai della ditta di distribuzione dell’energia elettrica.

Nella trattoria è stata contestata l’installazione abusiva di una tenda e dell’insegna, la mancata presentazione della Cila e l’ampliamento del suolo pubblico rispetto a quello concesso. Non sono state riscontrate irregolarità per quanto riguarda i controlli di competenza dei Veterinari, dello Spresal e dell’Ispettorato del Lavoro, mentre il Corpo Forestale ha rilevato l’omessa informazione degli ingredienti ai consumatori e, pertanto, il titolare è stato sanzionato per 3.500 euro.

Nel ristorante, invece, sono state riscontrate molteplici irregolarità per quanto riguarda l’inosservanza delle norme di sicurezza relative alla mancata utilizzabilità immediata del presidio antincendio, all’assenza di segnaletica delle uscite d’emergenza, alla presenza di presidi medici scaduti nella cassetta di primo soccorso e, per queste ragioni, il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Inoltre, è stata contestata la mancanza dei requisiti di sorvegliabilità e l’omessa informazione degli ingredienti ai consumatori.

Le verifiche sui contratti, invece, hanno fatto emergere due casi di lavoro nero su 12 lavoratori presenti e, pertanto, è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Anche in cucina sono state appurate delle carenze sia dal punto di vista igienico-sanitario, al punto che il settore “Igiene Pubblica” dell’Asp ha impartito alcune prescrizioni, sia per quanto riguarda la tracciabilità dei prodotti, con il sequestro di 36 chili di prodotti ittici per i quali non è stato possibile determinare la loro esatta provenienza.