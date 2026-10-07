Paternò, San Francesco diventa un musical: spettacolo gratuito alla Collina

Sabato 10 ottobre alle 20:30 uno spettacolo musicale dedicato a San Francesco d’Assisi. Ingresso libero.

Paternò si prepara a celebrare San Francesco d’Assisi con il musical “San Francesco – 800 anni di lode”, in programma sabato 10 ottobre 2026 alle ore 20:30 presso San Francesco alla Collina.

Un vero e proprio spettacolo musicale, attraverso il quale sarà raccontata la figura di San Francesco, la sua spiritualità e il suo messaggio, con musica, canti, balli e rappresentazione scenica.

L’iniziativa vuole offrire alla città un momento di incontro e condivisione, ricordando valori e insegnamenti che, a distanza di secoli, continuano a coinvolgere generazioni diverse.

Il musical è organizzato dalle Fraternità OFS e GIFRA delle parrocchie SS. Salvatore e San Francesco all’Annunziata, con il patrocinio del Comune di Paternò.

La serata sarà aperta a tutta la cittadinanza e l’ingresso sarà libero.

L’appuntamento è quindi per sabato 10 ottobre alle 20:30, a San Francesco alla Collina, per una serata di musica e spettacolo dedicata a uno dei santi più conosciuti e amati della tradizione cristiana