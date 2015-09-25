Paternò, convegno sull'Alzheimer
95047.it Il 21 Settembre si è celebrata la XXII Giornata Mondiale Alzheimer. Un’occasione per riflettere su una malattia che riguarda un milione di malati in Italia e per mantenere viva la conoscenza di un problema i cui confini si allargano sempre più. A Paternò presso la Biblioteca comunale "G.B. Nicolosi" si è tenuto il Convegno dal titolo: “Prevenzione dell’invecchiamento mentale e Promozione della salute nei soggetti anziani”. L’incontro, organizzato dall’Associazione Alzheimer Paternò, presieduta da Mariella La Rosa, psicoterapeuta, ha sensibilizzato l’opinione pubblica sulla conoscenza della malattia, sulle difficoltà che i familiari dei malati incontrano nella vita quotidiana e sulla gestione dei bisogni del malato.
Infine la proiezione del video vincitore dei ragazzi dell’istituto “Gioacchino Russo” di Paternò, e la presentazione del Progetto VESPA sull'impiego e lo sviluppo della realtà virtuale in ambito diagnostico e riabilitativo neurologico, da parte di Daniele Baratta e Ado Zappalà, ingegneri collaboratori del responsabile del progetto, Marco Pappalardo, docente dell'Università di Catania. La serata si e' conclusa con l’estrazione e la premiazione dei numeri vincitori per la raccolta fondi e con Nutella party. Alla fine Mariella La Rosa ha ringraziato tutti i relatori, Luigi Torrisi, psicologo e Orazio Rapisarda, artiterapista, tutti i volontari e tirocinanti per la costanza e l’impegno mostrati.