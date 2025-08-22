Paternò, degrado e attività sospette a Piazza Cesarea: la segnalazione dei cittadini

PATERNO’ – Una nuova segnalazione è giunta alla redazione di 95047, questa volta riguardante Piazza Cesarea, area della città che, secondo diversi residenti, versa ormai da tempo in uno stato di degra...

PATERNO’ – Una nuova segnalazione è giunta alla redazione di 95047, questa volta riguardante Piazza Cesarea, area della città che, secondo diversi residenti, versa ormai da tempo in uno stato di degrado e abbandono.

Le immagini inviate documentano la presenza di cumuli di rifiuti sparsi ovunque: bottiglie di vetro, lattine, sacchetti e cartoni lasciati sul ciglio della strada e tra le aiuole. Un quadro desolante, aggravato dal fatto che a pochi metri di distanza si trovano anche cestini per la raccolta, troppo spesso ignorati.

A preoccupare maggiormente i cittadini, però, non è soltanto la questione igienico-sanitaria. Diversi abitanti della zona hanno infatti segnalato che, nelle ore notturne, l’area sarebbe frequentata da gruppi che si renderebbero protagonisti di attività illecite, aumentando il senso di insicurezza per chi vive nei pressi della piazza.

I residenti chiedono quindi un intervento immediato da parte delle istituzioni locali, sia per ripulire la piazza che per garantire maggiore sorveglianza, così da restituire dignità e sicurezza a un luogo che, per posizione e storia, meriterebbe ben altra attenzione.

Il degrado di Piazza Cesarea è purtroppo l’ennesima testimonianza di come spazi pubblici e aree verdi cittadine possano trasformarsi, se trascurati, in terre di nessuno, a danno della collettività