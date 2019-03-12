PATERNO’: DUE AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE

Attimi di terrore stanotte intorno all'una, per l’incendio di due auto in via Fallica.L’auto erano in sosta quando, per cause sconosciute hanno preso fuocoSubito è scattato l’allarme, ma prima dell’ar...

A cura di Redazione 12 marzo 2019 13:08

Condividi