PATERNO’: DUE AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE

Attimi di terrore stanotte intorno all'una, per l’incendio di due auto in via Fallica.L’auto erano in sosta quando, per cause sconosciute hanno preso fuocoSubito è scattato l’allarme, ma prima dell’ar...

12 marzo 2019 13:08
PATERNO': DUE AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE
Attimi di terrore stanotte intorno all'una, per l’incendio di due auto in via Fallica.

L’auto erano in sosta quando, per cause sconosciute hanno preso fuoco

Subito è scattato l’allarme, ma prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, le fiamme avevano completato il loro lavoro, divorando completamente le vetture e annerendo parte del portone adiacente

Sul posto i Vigili del Fuoco di Paternò, che hanno spento l’incendio per evitare conseguenze peggiori.

Ad intervenire anche i carabinieri della compagnia di Paternò per verificare le probabili cause degli incendi.
Esclusa la matrice dolosa

