PATERNO': DUE AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE
Attimi di terrore stanotte in via Circonvallazione angolo via Coniglio per l’incendio di due auto.
L’auto erano in sosta quando, per cause sconosciute hanno preso fuoco
Subito è scattato l’allarme, ma prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, le fiamme avevano completato il loro lavoro, divorando completamente le vetture e annerendo parte della facciata.
Sul posto i Vigili del Fuoco di Paternò, che hanno spento l’incendio per evitare conseguenze peggiori.
Ad intervenire anche i carabinieri della compagnia di Paternò per verificare la causa degli incendio.