PATERNÒ: DUE INCIDENTI IN CITTÀ, NESSUN FERITO MA DANNI SOLO ALLE VETTURE

Due incidenti nella giornata di oggi, 30 Ottobre 2020 a Paternò.

Il primo si è verificato intorno alle ore 16.00 al Corso Italia, nei pressi della rotonda del supermercato.

Per cause in via d’accertamento, molto probabilmente per una mancata precedenza un auto, un Bmw ed un tir si sono scontrati.

Fortunatamente non ci sono state feriti ma tanta paura per le persone che erano dentro l’auto che sono rimaste illesi .

Il secondo si è verificato intorno alle ore 18.30 nella centralissima Via Vittorio Emanuele, nei pressi del passaggio a livello, per cause non note si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture.

Fortunatamente anche in questo caso si è trattato di un incidente lieve con danni solo alle vetture.