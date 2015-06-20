95047

Paternò e la grande Festa medievale nel nome di Bianca di Navarra - FOTO

Gli scatti d'autore di Salvo Santangelo

A cura di Redazione Redazione
21 giugno 2015 00:50
Paternò e la grande Festa medievale nel nome di Bianca di Navarra - FOTO -
Paternò
Cronaca
Condividi
Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047