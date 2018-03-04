PATERNO': ELEZIONI POLITICHE 2018 AFFLUENZA DEFINITIVA
Alle ore 23 a Paternò hanno votato 22.158 su 37.621 persone aventi al diretto al voto per una percentuale del 66,03 %
DATO SICILIA DEL DEL 63.49
DATO NAZIONALE DEL 73.70
I DATI SI RIFERISCONO ALLA CAMERA
Alle ore 19 a Paternò hanno votato 16.971 su 37.621 persone aventi al diretto al voto per una percentuale del 45,11 %
RAGALNA al 51,21, BELPASSO al 49,10, BIANCAVILLA al 28,06, MOTTA SANT'ANASTASIA al 45,55, SANTA MARIA DI LICODIA AL
DATO PROVINCIA DI CATANIA DEL 46,91
Provincia di CATANIA
BELPASSO15,3949,10--BIANCAVILLA9,7228,06--BRONTE10,2541,50--CALATABIANO15,1949,02--CALTAGIRONE13,0843,84--CAMPOROTONDO ETNEO18,4553,38--CASTEL DI IUDICA12,3447,02--CASTIGLIONE DI SICILIA11,0142,33--CATANIA15,3545,40--FIUMEFREDDO DI SICILIA16,4248,44--GIARRE12,1246,77--GRAMMICHELE9,4243,91--GRAVINA DI CATANIA17,7352,35--LICODIA EUBEA8,3038,62--LINGUAGLOSSA12,4550,27--MALETTO10,0345,28--MANIACE9,4838,63--MASCALI15,7850,00--MASCALUCIA15,9449,82--MAZZARRONE8,7942,90--MILITELLO IN VAL DI CATANIA10,0142,03--MILO15,0347,83--MINEO11,5143,83--MIRABELLA IMBACCARI10,7240,13--MISTERBIANCO17,2250,02--MOTTA SANT'ANASTASIA14,6045,55--NICOLOSI15,7249,06--PALAGONIA8,8934,23--PATERNO'13,88 45,11--PEDARA18,0050,33--PIEDIMONTE ETNEO15,3450,27--RADDUSA12,0839,91--RAGALNA14,6651,21--RAMACCA8,9038,42--RANDAZZO10,6340,98--RIPOSTO18,6151,64--SAN CONO10,2541,26--SAN GIOVANNI LA PUNTA18,2454,49--SAN GREGORIO DI CATANIA18,7556,45--SAN MICHELE DI GANZARIA11,2142,70--SAN PIETRO CLARENZA13,6845,08--SANTA MARIA DI LICODIA12,9143,08--SANTA VENERINA13,7847,97--SANT'AGATA LI BATTIATI21,5659,63--SANT'ALFIO16,7349,19--SCORDIA10,7541,01--TRECASTAGNI16,9053,69--TREMESTIERI ETNEO18,8354,67--VALVERDE16,7850,45--VIAGRANDE17,9355,12--VIZZINI10,87 44,85--ZAFFERANA ETNEA10,0452,31--
DATO SICILIA DEL DEL 47,14
DATO NAZIONALE DEL 58,46
I DATI SI RIFERISCONO ALLA CAMERA
C’è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.
Arrivano i primi dati sull'affluenza ai seggi per le politiche 2018
Alle ore 12 a Paternò hanno votato 5.223 su 37.621 per una percentuale del 13,88 %
DATO PROVINCIA DI CATANIA DEL 15%
DATO SICILIA DEL DEL 14.27
DATO NAZIONALE DEL 19.34
C’è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.
Lo scrutinio inizierà a conclusione delle operazioni di voto.
(in aggiornamento)