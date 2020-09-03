95047

PATERNO': ENNESIMO CASO DI UN CANE TROVATO UCCISO E CARBONIZZATO

Un altro cane ucciso e carbonizzato.Dopo il raccapricciante ritrovamento avvenuto nei giorni scorsi, del cane ucciso a colpi di pietre tra le fiamme nei pressi della strada provinciale 138 , in contra...

03 settembre 2020 10:18
Un altro cane ucciso e carbonizzato.

Dopo il raccapricciante ritrovamento avvenuto nei giorni scorsi, del cane ucciso a colpi di pietre tra le fiamme nei pressi della strada provinciale 138 , in contrada Gianferrante la strada che che conduce a Ponte Barca

Arriva l'ennesima crudeltà, il brutale gesto ci arriva attraverso una segnalazione che è arrivata ieri pomeriggio  il ritrovamento un cane morto e dato alle fiamme in via Cesarea.

