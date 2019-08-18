PATERNO': ENNESIMO INCENDIO STERPAGLIE AL CORSO MARCO POLO

Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, in azione oggi pomeriggio pochi minuti dopo le ore 18 per un arginare un incendo di sterpaglie e frasche.Ennesimo intervento eseguito all'interno di un t...

Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, in azione oggi pomeriggio pochi minuti dopo le ore 18 per un arginare un incendo di sterpaglie e frasche.

Ennesimo intervento eseguito all'interno di un terreno incolto al Corso Marco Polo, in zona Scala Vecchia.

Come di consueto, le operazioni di spegnimento sono state seguite da quelle di bonifica delle zone interessate

La dinamica esatta dell’evento è ora da definire, non si esclude il dolo, o giochi di ragazzi.

Il denso fumo ha reso l’aria irrespirabile

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.