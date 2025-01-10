PATERNÒ, ERGASTOLO CONFERMATO PER ALESSANDRO ALLERUZZO: UCCISE LA SORELLA PER "ONORE" NEL 1995

E' definitiva la condanna all'ergastolo di Alessandro Alleruzzo, figlio dello storico capomafia deceduto di Paternò, Giuseppe, per l'omicidio della sorella Nunziatina, assassinata con due colpi di pis...

E' definitiva la condanna all'ergastolo di Alessandro Alleruzzo, figlio dello storico capomafia deceduto di Paternò, Giuseppe, per l'omicidio della sorella Nunziatina, assassinata con due colpi di pistola nel 1995.

L'omicidio, secondo l'accusa, sarebbe stato commesso perché la vittima tradiva il marito con esponenti del suo clan e di uno rivale. La prima sezione della Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa e confermato la sentenza emessa dalla Corte d'assise d'appello di Catania. Il suo legale, l'avvocato Roberto D'Amelio, afferma di attendere "le motivazioni della decisione", di continuare a "credere nell'innocenza" del suo assistito, che "non si arrende" e ritene che sulla vicenda "non è stata ancora scritta l'ultima parola".

La donna era scomparsa di casa il 30 maggio del 1995. Quel giorno il figlio di cinque anni disse di avere visto la madre uscire di casa con suo zio Alessandro.

Secondo un pentito lo stesso Alleruzzo gli avrebbe "raccontato di aver ucciso la propria sorella per riscattare l'onore della famiglia". I resti della donna furono trovati il 25 marzo 1998 da carabinieri della compagnia di Paternò dopo due telefonate anonime.

Per l'omicidio della sorella, Alessandro Alleruzzo, 51 anni, era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare eseguita da militari dell'Arma il 4 giugno del 2021. Ad alcuni compagni di prigione, quando era detenuto, aveva confidato che aveva sparato due colpi di pistola in testa a 'Nunziatina' e di averne poi "trascinato il corpo e di averlo buttato in un pozzo" per "riscattare l'onore della famiglia".

A permettere di ricostruire dinamica e movente del 'cold case' mafioso sono state l'inchiesta della Dda di Catania e le indagini dei militari dell'Arma della compagnia di Paternò dopo le rivelazioni di tre collaboratori di giustizia. Alessandro Alleruzzo è il figlio del defunto boss Giuseppe che negli anni '70 e '80 guidava il gruppo di Paterno' di Cosa nostra, al centro di sanguinose faide mafiose, legato alla 'famiglia' Santapaola di Catania.

E' anche cugino di Santo Alleruzzo, 68 anni, noto come 'la vipera', ritenuto il reggente del clan fino al suo ultimo arresto avvenuto nell'ambito della operazione "Sotto scacco" della Dda di Catania.

Nell'ambito di guerre di mafia il boss Giuseppe Alleruzzo subi' l'assassinio della moglie e del figlio e per questo decise di collaborare con la giustizia.