PATERNÓ FEDERICO ED ELISABETTA CONVOLANO A NOZZE - LE FOTO

Sono convolati a nozze, Elisabetta e Federico, entrambi 29enni,in una calda giornata primaverile. Lui dipendente di una azienda locale, lei che lavora in ambito legale, hanno deciso di unire le loro v...

A cura di Redazione 03 giugno 2023 15:14

Condividi