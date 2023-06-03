PATERNÓ FEDERICO ED ELISABETTA CONVOLANO A NOZZE - LE FOTO
Sono convolati a nozze, Elisabetta e Federico, entrambi 29enni,in una calda giornata primaverile.
Lui dipendente di una azienda locale, lei che lavora in ambito legale, hanno deciso di unire le loro vite con una toccante cerimonia nel Santuario della Consolazione.
Gli sposi, hanno poi ringraziato gli amici in un noto ristorante della fascia Jonica. Elisabetta è figlia del primo cittadino di Paternó, Nino Naso, che ha accompagnato la figlia all'altare visibilmente emozionato
Agli sposi,al sindaco e ai lori genitori vanno gli auguri della nostra redazione.
FOTO CORVERY VERONIKA