PATERNO': FIAMME NELLA NOTTE IN UN CORTILE, INTERVENTO DEI VVFF

A cura di Redazione Redazione
03 settembre 2019 16:15
Paternò
News
Un incendio è divampato questa notte, intorno all’una del 3 settembre 2019, in via Balatelle.

Una densa colonna di fumo si è alzata nel cielo, sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, prontamente intervenuti per domare il rogo, si è sviluppato in un cortile privato e al momento le cause sono ignote.

A fuoco sono andati rifiuti e masserizie, ma nessun danno a persone

