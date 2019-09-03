PATERNO': FIAMME NELLA NOTTE IN UN CORTILE, INTERVENTO DEI VVFF
Un incendio è divampato questa notte, intorno all’una del 3 settembre 2019, in via Balatelle.Una densa colonna di fumo si è alzata nel cielo, sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccam...
A cura di Redazione
03 settembre 2019 16:15
Un incendio è divampato questa notte, intorno all’una del 3 settembre 2019, in via Balatelle.
Una densa colonna di fumo si è alzata nel cielo, sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, prontamente intervenuti per domare il rogo, si è sviluppato in un cortile privato e al momento le cause sono ignote.
A fuoco sono andati rifiuti e masserizie, ma nessun danno a persone
PATERNO': FIAMME NELLA NOTTE IN UN CORTILE, INTERVENTO DEI VVFF