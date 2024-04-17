PATERNO’: FRANCO DI PERNA, AD PATERNO’ CALCIO, “NESSUN COINVOLGIMENTO NELL’OPERAZIONE ATHENA”

“Non sono coinvolto nell’operazione Athena, ma si tratta solo di un caso di omonimia” E’ il commento di Francesco Di Perna, AD del Paternò calcio, buttato nell’occhio del ciclone dopo che il nome Fran...

E’ il commento di Francesco Di Perna, AD del Paternò calcio, buttato nell’occhio del ciclone dopo che il nome Francesco Di Perna è uscito tra gli indagati dell’operazione Athena.

“Ho ricevuto diverse chiamate e messaggi – dichiara Di Perna – di gente convinta che fossi coinvolto nel blitz.

Invece non è così, ma si tratta di un omonimo, che però, è nato nel 1963, mentre io sono del 1968.

Il sottoscritto, oltre a negare ogni coinvolgimento trattandosi di un evidente scambio di persona, da giorni è al lavoro sia per impegni personali, ma soprattutto per lavorare per il Paternò calcio, impegno che mi porta via molto del tempo a mia disposizione, in vista di appuntamenti importanti.

Ringrazio, tutti coloro che hanno avuto stima nei miei confronti, e ribadisco la mia totale estraneità ai recenti fatti di cronaca avvenuti a Paternò”.