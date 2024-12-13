PATERNÒ, FURGONE IN FIAMME IN CONTRADA SCALILLI: PRONTO INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Paternò, 13 dicembre 2024 – Nella mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare un incendio che ha coinvolto un furgone all'interno di una campagna situata in contrada Scalilli, ne...

Paternò, 13 dicembre 2024 – Nella mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare un incendio che ha coinvolto un furgone all'interno di una campagna situata in contrada Scalilli, nel territorio di Paternò.

Le fiamme hanno avvolto il veicolo per cause ancora da accertare. L’intervento tempestivo delle squadre di soccorso ha permesso di spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’intera area, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente nella zona circostante.

Le autorità competenti stanno indagando per chiarire le origini dell’incendio. Non si segnalano al momento danni a persone, ma il furgone è andato completamente distrutto.

Il lavoro dei Vigili del Fuoco ha garantito il ripristino della sicurezza e il contenimento dei danni.