PATERNO': FURTO AGLI UFFICI DELL'ACQUEDOTTO

23 ottobre 2017 15:47
Furto compiuto ai danni dell'AMA, negli uffici di Via Emanuele Bellia.

Il furto, è stato scoperto dal personale nella mattinata di oggi, con molta probabilità effettuato nella notte tra sabato e domenica.

I balordi si sono introdotti negli uffici, portando via materiale informatico e vandalizzando i locali.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della locale stazione.

