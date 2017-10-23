PATERNO': FURTO AGLI UFFICI DELL'ACQUEDOTTO
Furto compiuto ai danni dell'AMA, negli uffici di Via Emanuele Bellia.Il furto, è stato scoperto dal personale nella mattinata di oggi, con molta probabilità effettuato nella notte tra sabato e domeni...
A cura di Redazione
23 ottobre 2017 15:47
Furto compiuto ai danni dell'AMA, negli uffici di Via Emanuele Bellia.
Il furto, è stato scoperto dal personale nella mattinata di oggi, con molta probabilità effettuato nella notte tra sabato e domenica.
I balordi si sono introdotti negli uffici, portando via materiale informatico e vandalizzando i locali.
Sul caso stanno indagando i Carabinieri della locale stazione.
