PATERNO': Gli auguri del sindaco alla stampa

Ieri mattina il Sindaco Nino Naso insieme al Vicesindaco Ignazio Mannino, il Presidente del Consiglio Comunale Filippo Sambataro, e l'assessore Carmelo Maiolino, ha incontrato i giornalisti per il consueto scambio degli auguri natalizi.

Il Sindaco Naso ed il Presidente Sambataro hanno ringraziato i giornalisti per il lavoro svolto nel corso dell’anno.

"La stampa per me non rappresenta il cosiddetto quarto potere ma il primo, perché senza i giornalisti e senza gli operatori della comunicazione tutti i nostri sforzi e i nostri obiettivi raggiunti, piccoli o grandi che sia, non sarebbero riportati ai cittadini. Unica cosa che raccomando è quella di essere sempre liberi, sia pure nel rispetto di tutti e sempre con l'onestà intellettuale che ha contraddistinto le donne e gli uomini impegnati in questo difficile e fondamentale compito che è quello di informare. Un ruolo che è prezioso per tutti noi. Auguri!"

FOTO TURI M./A.CAROBENE