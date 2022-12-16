PATERNÒ: GRANDE SUCCESSO PER LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO “RACCONTIAMO VERGA ATTRAVERSO LE SUE OPERE LETTERARIE”,

Si è svolta, lo scorso 14 dicembre, presso la sala conferenze della biblioteca comunale “G.B. Nicolosi” di Paternò, la premiazione del concorso “Raccontiamo Verga attraverso le sue opere letterarie”,...

Si è svolta, lo scorso 14 dicembre, presso la sala conferenze della biblioteca comunale “G.B. Nicolosi” di Paternò, la premiazione del concorso “Raccontiamo Verga attraverso le sue opere letterarie”, promosso dal Centro Studi e Ricerche U.P.I.S. (Uniti Per Il Sud), con la collaborazione del Comune di Paternò, al fine di celebrare il 100° anniversario della morte di Giovanni Verga.

Il concorso, riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Paternò e agli studenti di Sicilia frequentanti gli istituti che portano la denominazione di Giovanni Verga, ha come obiettivo far avvicinare i giovani alla conoscenza delle opere dell’autore siciliano e di far apprezzare il suo stile letterario e, in particolare, i legami che lo scrittore aveva con la Sicilia, le sue atmosfere ed il suo popolo.

I partecipanti hanno realizzato dei disegni liberamente ispirati a scene, situazioni o personaggi delle opere letterarie di Giovanni Verga.

Una speciale commissione, composta dai giudici Rosalba Nicotra, Marco Gallucci e Filippo Ingrassia, ha avuto il compito di selezionare i migliori 30 disegni con cui è stata allestita una mostra nella giornata del 14 dicembre, e tra questi disegni 5 sono diventati cartoline ufficiali dell’evento ed uno lo speciale annullo filatelico dedicato alla giornata. Durante la giornata infatti è stato presentato lo speciale annullo filatelico dedicato ai 100 anni della morte di Giovanni Verga. L’annullo è stato realizzato dal disegno di Esmeralda Milazzo dell’I.I.S. “M. Rapisardi” di Paternò.

Soddisfatto il presidente dell’Associazione U.P.I.S., il dott. Nunzio Orto, che ha così dichiarato: «È stata una splendida edizione del concorso “Raccontiamo Verga attraverso le sue opere letterarie”, un successo sia per quanto riguarda la partecipazione delle scuole, sia per la qualità degli elaborati pervenuti. Possiamo essere particolarmente contenti perché attraverso questa immagine abbiamo fatto parlare ancora una volta, a 100 anni dalla sua scomparsa, il nostro grande scrittore che è stato l’inventore, insieme al suo caro amico Capuana, di questo nuovo genere letterario, il Verismo. Riteniamo che il pensiero di Verga sia oggi attualissimo. Ci sono arrivati tanti disegni su Rosso Malpelo, quindi dobbiamo meditare su questo, perché ancora oggi ci possono essere nella società in cui viviamo tanti Rosso Malpelo che vengono sfruttati, o che perdiamo dal contesto scolastico e li ritroviamo per strada. Dobbiamo fare attenzione a quello che i nostri grandi della letteratura hanno scritto».

Durante la cerimonia di premiazione il presidente Nunzio Orto ha ricordato che l’associazione U.P.I.S. ha compiuto, lo scorso novembre, ben 10 anni di attività: «Per noi è un vanto, siamo arrivati al decimo anno di associazione, abbiamo fatto tanto in questi anni, concorsi, mostre e soprattutto abbiamo lavorato con le scuole. Il nostro intento è sempre stato quello di diffondere, con le nostre attività, la cultura con la C maiuscola. Sono stati 10 anni trascorsi bene, speriamo che altri 10 anni possano arrivare con la stessa intensità e con le stesse attività, se non anche migliori».

Di seguito i nominativi dei ragazzi vincitori e delle segnalazioni di merito:

Vincitori

Esmeralda Milazzo dell’I.I.S. “M. Rapisardi” di Paternò

Sara Governo dell’I.T.E.S. “G. Russo” di Paternò

Angela Ventura dell’I.I.S. “M. Rapisardi” di Paternò

Martina Di Marco dell’I.I.S. “M. Rapisardi” di Paternò

Martina Karol Lombardo della S.M.S. “Virgilio” di Paternò

Valentina Mariapia Crupi dell’I.C. “G.B. Nicolosi” di Paternò

Emanuela De Leo del Liceo Scientifico “Giovanni Verga” di Vizzini

Stefano Busso del Liceo Scientifico “Giovanni Verga” di Vizzini

Ruggero Amato dell’I.C. “Giovanni Verga” di Catania

Giorgio Sciacca dell’I. C. “Giovanni Verga” di Catania

Ilaria Foti dell’I.C. “O.G. de Cruyllas – Giovanni Verga” di Ramacca

Segnalazioni di merito

Lorena Hyso dell’I.I.S. “M. Rapisardi” di Paternò

Mariacarmela Meci dell’I.I.S. “M. Rapisardi” di Paternò

Barbara Sabrina Oliveri dell’I.I.S. “M. Rapisardi” di Paternò

Miriam Sciacca dell’I.I.S. “M. Rapisardi” di Paternò

Mariastefania Guglielmino dell’I.I.S. “M. Rapisardi” di Paternò

Paola Falanga dell’I.I.S. “M. Rapisardi” di Paternò

Andrea Catena dell’I.I.S. “M. Rapisardi” di Paternò

Rebecca Aiello dell’I.I.S. “M. Rapisardi” di Paternò

Angela Ventura dell’I.I.S. “M. Rapisardi” di Paternò

Lorenzo Belvedere dell’I.I.S. “M. Rapisardi” di Paternò

Gaia Nicolosi dell’I.C. “G.B. Nicolosi” di Paternò

Simone Geys dell’I.C. “G.B. Nicolosi” di Paternò

Marika Palumbo dell’I.C. “G.B. Nicolosi” di Paternò

Giulia Asero dell’I.C. “G.B. Nicolosi” di Paternò

Alfredo Di Fazio dell’I.C. “G.B. Nicolosi” di Paternò

Aurora Verzì dell’I.C. “G.B. Nicolosi” di Paternò

Carola Rapisarda della S.M.S. “Virgilio” di Paternò

Chiara Cavallaro della S.M.S. “Virgilio” di Paternò

Elena Ventura dell’I.T.E.S. “G. Russo” di Paternò

Michelle Di Mari dell’I.T.E.S. “G. Russo” di Paternò

Eleonora Maria Parisi dell’I.T.E.S. “G. Russo” di Paternò

Alessia Sinatra dell’I.T.E.S. “G. Russo” di Paternò

Salvatore Karol Lavenia dell’I.P.S.I.A. “F. Redi” di Paternò

Giuseppe Cottone dell’I.P.S.I.A. “F. Redi” di Paternò

Matteo Marcellino dell’I.P.S.I.A. “F. Redi” di Paternò