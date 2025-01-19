PATERNÒ.GRAVE INCIDENTE NELLA NOTTE AL CORSO ITALIA, TRE AUTO COINVOLTE
Paternò – Un grave incidente si è verificato questa notte, intorno all’una, in Corso Italia.
Secondo le prime informazioni disponibili, lo scontro ha coinvolto tre autovetture: una Lancia Musa, una mini car e una Ford.
L’impatto sarebbe stato particolarmente violento, tanto che i veicoli risultano gravemente danneggiati.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi per prestare le prime cure alle persone coinvolte. .Al momento, non sono note con esattezza le condizioni dei feriti né la gravità delle lesioni riportate.
Presenti sul luogo del sinistro anche i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.
La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, causando inevitabili disagi alla circolazione.