PATERNÒ, GRAVE INCIDENTE NELLA NOTTE IN VIA BELLIA, FERITO 21 ENNE
Un grave incidente stradale è avvenuto la notte scorsa in via Emanuele Bellia a Paternò.
Un giovane di 21 anni, mentre guidava una Honda Sh, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro una fioriera in cemento. .
L'urto violento ha causato la caduta del ragazzo, che è rimasto gravemente ferito sull'asfalto.
Sul luogo dell'incidente è prontamente intervenuta un'ambulanza del 118.
Il personale medico ha prestato le prime cure al ferito, per poi trasportarlo d'urgenza in ospedale.
Le sue condizioni sono apparse subito gravi, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul suo stato di salute attuale.
Non sarebbero coinvolti altri mezzi.
Per eseguire i rilievi del caso e accertare la dinamica dell'incidente, sono intervenuti le autorità.
Le indagini sono in corso per capire le cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo dello scooter.