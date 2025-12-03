Paternò, il Comune avvia il concorso per assumere 7 nuovi Vigili Urbani

Il Comune di Paternò ha approvato l’atto che dà il via al concorso per assumere 7 nuovi agenti di Polizia Locale.Si tratta di un passaggio importante per aumentare il numero dei vigili in città, dove...

Si tratta di un passaggio importante per aumentare il numero dei vigili in città, dove da tempo si registra una forte carenza di personale.

Il bando uscirà su InPA

Il concorso sarà pubblicato nei prossimi giorni sul portale nazionale InPA (www.inpa.gov.it), dove tutti gli interessati dovranno inviare la domanda solo online, usando SPID, CIE o CNS.

Il bando apparirà anche sul sito del Comune e sull’Albo Pretorio.

Si attende un’ultima autorizzazione

L’assunzione dei 7 agenti diventerà effettiva solo dopo il via libera della COSFEL, l’organo che controlla le assunzioni degli enti locali. Senza questa autorizzazione, il concorso potrebbe essere sospeso.

Perché è importante

Paternò ha bisogno di più agenti per i controlli sul territorio, la viabilità, la sicurezza stradale e il supporto alle attività quotidiane.

L’arrivo di nuovi vigili sarebbe un aiuto concreto per la città.

Cosa succede adesso

Non appena il bando sarà pubblicato su InPA, saranno indicati:

requisiti richiesti,

modalità delle prove,

scadenza per presentare la domanda.

95047.it informerà i lettori non appena saranno disponibili tutti i dettagli ufficiali.