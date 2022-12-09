PATERNO’: IL LINK PER PRESENTARE LA DOMANDA PER I BUONI SPESA

Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finalizzati prioritariamente al sostegno economico dei nuclei familiari alle prese con le difficoltà economiche, al fine di garantire un aiuto co...

Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finalizzati prioritariamente al sostegno economico dei nuclei familiari alle prese con le difficoltà economiche, al fine di garantire un aiuto concreto e veloce, attraverso un meccanismo di individuazione della platea dei beneficiari rispettoso delle normative sulla trasparenza, tracciabilità ed anticorruzione, oltre che commisurato alla composizione del nucleo familiare ed al bisogno, visti gli Atti d’Indirizzo della G.C. n. 242 del del 18/11/2022 e n.255 del 06/12/2022 con il quale sono stati individuati i criteri per l’accesso al beneficio economico, buoni-spesa, con i relativi importi così come di seguito meglio indicati:

a) Che il beneficio economico/buono spesa dovrà essere assegnato ai cittadini residenti nel Comune di Paternò e a coloro i quali non siano percettori di reddito anche a causa della momentanea cessazione della propria attività lavorativa e che comunque hanno un reddito ISEE 2020/2021 non superiore ad € 9.360,00;

b) Per ogni nucleo familiare è possibile presentare un’unica domanda di accesso alla presente misura di contrasto alla povertà, secondo lo schema di domanda alla presente allegato per farne parte integrante e sostanziale;

c) L’importo del beneficio economico/buono spesa pro-capite verrà stabilito successivamente secondo il numero delle istanze valide pervenute, tenuto conto delle risorse disponibili;

d) Che il termine per la presentazione della richiesta dei buoni spesa potrà avvenire entro giorni 10 dalla pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Paternò dell’Avviso Pubblico alla presente

e) Che il beneficio economico in argomento, buono-spesa, non può essere cumulabile, non cedibile, dunque nominativo, non essere commercializzabile, né convertibile in denaro, oltreché non essere utilizzabile per l’acquisto di alcolici, tabacchi, giochi e lotterie, ma utilizzabile solo per l’acquisto di generi di prima necessità, pagamento canoni di locazione e utente domestiche (tari, servizio idrico, elettrico e gas) e spendibile entro il termine che verrà stabilito;

Le domande verranno esaminate dai servizi sociali del Comune su base delle autocertificazioni rese dal cittadino richiedente ai sensi del D.P.R.n.445/2000;

La domanda dovranno essere inviate dal 09/12/2022 al 19/12/2022 previa compilazione del format

contenuto all’interno Link: https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php selezionare “Fai

Domanda”, Centro territoriale “ Paternò – Terzo Avviso”.

Poiché la domanda può essere inoltrata da qualsiasi cellulare, il richiedente deve essere consapevole

che solo lui è responsabile delle dichiarazioni rese anche se non è proprietario del cellulare e del

numero telefonico utilizzato

Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante:

a) Copia di documento di riconoscimento;

b) Copia Attestazione ISEE 2020/2021.

Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del

Comune di Paternò al seguente numero telefonico 388/4713414 dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false

dichiarazioni, oltre a rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo

familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso.

Chiunque abbia difficoltà a compilare l’istanza potrà eventualmente rivolgersi alle associazioni del

terzo settore e di volontariato ubicate nel comune che potranno inviare l’istanza su delega del

richiedente.