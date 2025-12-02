Paternò, il programma del 3 dicembre 2025 per la Vigilia di Santa Barbara: celebrazioni, tradizione e omaggio dei Vigili del Fuoco

Paternò si prepara alla Vigilia della festa di Santa Barbara con una giornata ricca di celebrazioni e momenti tradizionali. Mercoledì 3 dicembre il programma entrerà nel vivo tra messe solenni, cortei...

Paternò si prepara alla Vigilia della festa di Santa Barbara con una giornata ricca di celebrazioni e momenti tradizionali. Mercoledì 3 dicembre il programma entrerà nel vivo tra messe solenni, cortei, omaggi istituzionali e la suggestiva processione serale delle Reliquie.

Il programma della giornata

Ore 08,00

Salve a cannone, scampanio festoso, sfilate di bande musicali per le vie cittadine ed uscita dei cerei dalla chiesa di S. Gaetano.

Ore 08,30

Esposizione delle Reliquie e S. Messa.

Ore 10,00

Omaggio del popolo Paternese ai caduti di tutte le guerre.

Il corteo, con la partecipazione delle autorità civili e militari e le rappresentanze delle vicine basi militari, muoverà da P.zza della Regione sino a P.zza S. Barbara ove saranno resi gli onori militari al monumento ai caduti.

Ore 10,30

S. Messa solenne con la partecipazione delle Forze Armate, presieduta dal Rev. sac. Giuseppe Salamone, Cappellano della Guardia di Finanza.

Al termine della celebrazione i Vigili del Fuoco della stazione di Paternò apporranno una corona di fiori all’immagine della santa Patrona posta sulla facciata della chiesa di S. Barbara.

Ore 18,30

S. Messa capitolare nella parrocchia san Giovanni Bosco, presieduta dal predicatore del triduo.

Ore 18,30

Raduno dei cerei in via V. Emanuele (ultimo tronco) ove si uniranno alla processione delle Reliquie.

Ore 19,30

Solenne processione delle Reliquie di S. Barbara con la partecipazione delle autorità civili e militari, del Capitolo dell’insigne Collegiata S. M. dell’Alto, del clero secolare e regolare del XII Vicariato, delle Associazioni Cattoliche, delle Confraternite, del Circolo Cittadino S. Barbara e del Coordinamento processionale vicariale.

La processione si snoderà per le seguenti vie: Trieste, Circumvallazione, P.zza Carlo Alberto, Circumvallazione, G. B. Nicolosi, P.zza Regina Margherita, V. Emanuele, Monastero, P.zza S. Barbara.

Ingresso della processione nella chiesa di Santa Barbara.

Al canto dell’inno, svelata del Simulacro della santa Patrona e solenne benedizione con le Reliquie.