Paternò, impatto violento in via Cappuccini: scontro auto-scooter, un ferito

Incidente poco prima della mezzanotte a Paternò, in via Convento — la strada comunemente conosciuta come via Cappuccini — dove un’auto e uno scooter sono rimasti coinvolti in uno scontro.A seguito del...

Incidente poco prima della mezzanotte a Paternò, in via Convento — la strada comunemente conosciuta come via Cappuccini — dove un’auto e uno scooter sono rimasti coinvolti in uno scontro.

A seguito dell’impatto, ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118: i sanitari hanno prestato le prime cure direttamente in strada e, valutate le condizioni del ferito, hanno disposto il trasferimento al Pronto Soccorso dell’ospedale di Paternò in codice giallo.

Non risulta in pericolo di vita.

L’urto è stato particolarmente violento, come testimoniano i danni riportati dai mezzi.

L’auto ha subito la rottura del parabrezza e la deformazione della parte anteriore. Lo scooter, anch’esso danneggiato, è rimasto fermo al centro della carreggiata.

Sul posto si sono radunate diverse persone presenti nella zona al momento dell’incidente.

La dinamica è in fase di ricostruzione per stabilire con precisione modalità e responsabilità dello scontro.

Le immagini scattate subito dopo l’incidente mostrano chiaramente le conseguenze dell’impatto e i mezzi coinvolti.



SEGNALA UNA NOTIZIA A 95047.IT SU WHATSAPP

