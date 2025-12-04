Paternò, imprevisto alla festa di Santa Barbara 2025: la varetta dei panettieri si spezza durante la processione

Momenti di forte tensione questa sera durante la processione di Santa Barbara 2025 a Paternò. La varetta dei panettieri, impegnata nel tradizionale percorso lungo via Circumvallazione, si è improvvisa...

Momenti di forte tensione questa sera durante la processione di Santa Barbara 2025 a Paternò. La varetta dei panettieri, impegnata nel tradizionale percorso lungo via Circumvallazione, si è improvvisamente spezzata in due, precipitando a terra tra lo stupore e lo spavento delle centinaia di persone presenti.

Secondo una prima ricostruzione, il cedimento potrebbe essere stato causato da un’improvvisa perdita di stabilità, forse dovuta a un’irregolarità dell’asfalto o a un’usura non rilevata della struttura. Il cereo avrebbe iniziato a oscillare in modo anomalo, fino alla rottura completa della varetta in due parti.

Nonostante il peso considerevole della struttura e la folla che la circondava, nessuno è rimasto ferito: un dettaglio che molti fedeli definiscono già un “miracolo”, vista la potenziale pericolosità dell’incidente.

La varetta danneggiata è stata immediatamente messa in sicurezza e spostata ai bordi della carreggiata. Poco dopo è arrivato un carro attrezzi, che ha provveduto alla rimozione definitiva del fercolo.

La processione è ripartita regolarmente, anche se senza il tradizionale gruppo dei panettieri, in attesa delle verifiche tecniche che dovranno chiarire le cause esatte del cedimento.

Un episodio che ha fatto trattenere il fiato a tutta Paternò, ma che si è fortunatamente concluso senza conseguenze.

Seguiranno aggiornamenti.