PATERNO' IN FESTA, NONNA FRANCESCA COMPIE 100 ANNI. IL SINDACO: "AUGURI ALLA DOLCISSIMA CENTENARIA DELLA NOSTRA COMUNITÀ"

Ieri, la comunità di Paternò si è riunita in una festa carica di gioia e commozione per celebrare la straordinaria centenaria signorina Francesca La Spina.

Accompagnata dall'amore e dall'affetto dei suoi cari, Francesca ha festeggiato con grazia e vitalità il secolo di vita, regalando a tutti un'indimenticabile giornata di celebrazione.

Il Sindaco Nino Naso ha condiviso l'entusiasmo generale attraverso la sua pagina social.

In un gesto significativo, il Sindaco, a nome dell'intera città, ha consegnato a Francesca una targa ricordo con la seguente dedica: "Alla cittadina Paternese Francesca La Spina, in occasione del 100° anniversario dalla nascita, un ringraziamento per aver sempre manifestato con orgoglio l'identità e l'appartenenza alla nostra comunità". Un gesto che ha reso tangibile il riconoscimento della città per la figura di Francesca e la sua contribuzione alla storia e all'identità locale.

La celebrazione è stata un mix di emozioni e affetto, con amici e parenti che hanno reso omaggio alla sua longevità e condividere ricordi preziosi.

FOTO PAGINA SOCIAL NINO NASO