PATERNÒ, INAUGURATA LA MOSTRA DEI PRESEPI ARTISTICI

Inaugurata la “Mostra dei Presepi Artistici” organizzata dalle associazioni Pro Loco, Enosis e dal Comune di Paternò presso il castello Normanno.

Presenti il sindaco Nino Naso, gli assessori Giovambattista Caruso e Patrizia Virgillito, assieme a vari rappresentanti della politica locale, delle istituzioni e una larga partecipazione cittadina. Diversi gli artisti andati in mostra con presepi di gran pregio realizzati da maestri artigiani, a partire dal maestro Barbaro Messina con opere personali e di allievi della scuola “Le nid” , ai Maestri G. D’angelo e Gaetano Virgillito quest’ultimo artista poliedrico in seno all’associazione Enosis e deceduto alcuni mesi fa.

“Siamo riusciti in tempi brevissimi , dichiara Riccardo Longo, presidente di Enosis a realizzare questa bellissima mostra, grazie ai nostri artisti che rappresentano una splendida risorsa culturale del nostro territorio e grazie anche alla proficua cooperazione con la Pro Loco e il Comune di Paternò”.