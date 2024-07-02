PATERNÒ: INAUGURATO L'ORATORIO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA SCALA

Domenica 30 giugno 2024, la comunità di Paternò ha celebrato un evento di grande rilevanza: l’inaugurazione dell’oratorio della chiesa di Santa Maria della Scala. La nuova struttura, dedicata al Comme...

Domenica 30 giugno 2024, la comunità di Paternò ha celebrato un evento di grande rilevanza: l’inaugurazione dell’oratorio della chiesa di Santa Maria della Scala.

La nuova struttura, dedicata al Commendatore Michelangelo Virgillito, è stata realizzata anche grazie al suo generoso contributo. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a padre Nino Pennisi, la cui dedizione e impegno sono stati fondamentali per il completamento del progetto.

La giornata è iniziata con la celebrazione della Santa Messa, presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita dell'Arcidiocesi di Catania, affiancato da Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo Emerito dell'Arcidiocesi di Catania.

Al termine della funzione religiosa, Mons. Renna ha proceduto con la benedizione dei nuovi locali, accompagnato dal clero e da una moltitudine di fedeli, tutti accorsi per partecipare a questo importante momento.

L'inaugurazione ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui i rappresentanti dell’amministrazione comunale, le autorità militari, le associazioni locali e un folto numero di cittadini.

Questa nuova struttura rappresenta un passo significativo per il quartiere di Scala Vecchia, simbolo di crescita e sviluppo, destinato a diventare un punto di riferimento per la comunità, contribuendo al benessere e alla coesione sociale.